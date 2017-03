Boilesen denkt dat FC Kopenhagen en Ajax aan elkaar gewaagd zijn

"Natuurlijk is Ajax een grote naam in Europa, maar we kunnen het ze zeker moeilijk maken", aldus de 25-jarige oud-Ajacied dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

"Ik denk dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Het zullen twee moeilijke wedstrijden worden."

Het heenduel in de achtste finales wordt donderdag om 19.00 uur in het Parken Stadion gespeeld. Een week later staat om 21.05 uur de return in de Amsterdam Arena op het programma.

Boilesen is van mening dat de kracht van FC Kopenhagen voornamelijk in de achterhoede ligt. "We krijgen niet veel tegengoals, hier thuis al helemaal niet. We hebben hier al lang niet meer verloren."

"Dit seizoen hebben we in totaal pas vijftien goals tegen gekregen, in alle competities. We staan gewoon heel goed georganiseerd."

Twee duels

Boilesen droeg van 2010 tot 2016 het shirt van Ajax, hoewel de verdediger in zijn laatste seizoen in Amsterdamse dienst alleen met Jong Ajax mocht meetrainen omdat hij weigerde zijn aflopende contract te verlengen.

Boilesen vond afgelopen zomer onderdak bij FC Kopenhagen, maar speelde vooralsnog slechts twee officiële duels in de hoofdmacht van de huidige koploper van Denemarken.

