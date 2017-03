Wiegman vindt dat Oranjevrouwen iets doorbroken hebben met zege op Zweden

"We hebben wel iets doorbroken hiermee. We roepen steeds dat we met de top mee willen en dat we voetballend met de top mee kunnen, maar dat we op cruciale momenten nog een doelpunt tegen krijgen of een fout maken. En nu hebben we deze wedstrijd over de streep getrokken", zei Wiegman voor de camera van OnsOranje.

Nederland had de overwinning op de nummer acht van de wereld en tevens de verliezend finalist van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro te danken aan een rake strafschop tien minuten voor tijd van aanvoerster Mandy van den Berg.

Wiegman vond dat Oranje met name in de tweede helft sterk voor de dag kwam. "Tactisch hebben we hele kleine aanpassingen gedaan. We hebben wat tips meegegeven hoe we beter vrij konden komen en hoe we het op het middenveld wat dynamischer konden krijgen."

Dat Vivianne Miedema en Lieke Martens na rust binnen de lijnen verschenen, kwam het spel van Nederland ook zeker tegen goede. "Dat zijn natuurlijk topspeelsters. Daar zijn anderen naar toe aan het voetballen. Hoe de jonge speelsters die zich pas net hebben aangesloten bij het team zich al manifesteren en iedere dag beter worden, daar ben ik hartstikke tevreden over. Maar die zijn nog niet van de categorie Miedema of Martens."

EK

Wiegman beaamde dat de driepunter tegen Zweden een enorme opsteker is richting het EK van komende zomer in eigen land. "Maar we moeten ons niet blindstaren op dit resultaat. Er zijn altijd weer dingen die we beter moeten doen en daar gaan we gelijk mee aan de slag. Maar het is een heerlijk gevoel en zeker weer een grote stap vooruit."

Oranje won eerder in Portugal al met 1-0 van China en verloor met 3-2 van Australië, dat zich ook tot groepswinnaar kroonde en Nederland net achter zich liet, maar woensdag wel opnieuw tegen de equipe van Wiegman speelt om de vijfde plaats in de eindrangschikking.