Koploper VVV laat punten liggen bij Jong FC Utrecht in Jupiler League

Voetbal Zidane ondanks goede uitgangspositie Real op zijn hoede voor Napoli Coach Zinedine Zidane is ondanks de goede uitgangspositie van Real Madrid op zijn hoede voor Napoli. De 'Koninklijke' verdedigt dinsdag in Italië een 3-1 voorsprong in de jacht op een plek in de kwartfinales van de Champions League.