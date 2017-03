Zidane ondanks goede uitgangspositie Real op zijn hoede voor Napoli

"Onze voorsprong betekent niets. Het is belangrijk dat we dezelfde mindset houden, of we nu gelijk staan of op voorsprong. We gaan in ieder geval ons best doen om te winnen", zei de voormalig topspeler maandag op de persconferentie.

Zidane is op de hoogte van het feit dat Napoli in eigen stadion moeilijk te kloppen is, mede door het fanatieke thuispubliek.

"Als speler is het niet altijd makkelijk om in zo'n sfeer te spelen. Aan de andere kant is het heel mooi om te merken hoe de druk van supporters voelt als zij hun team aanmoedigen", aldus de 44-jarige Fransman.

"Ik weet dat we tegen een uitstekend team spelen. Het wordt ongetwijfeld een geweldige wedstrijd, maar wij hebben ons plan al klaar liggen."

Druk

Zidane rekent op een sterk begin van Napoli. "Zij moeten namelijk scoren. Ze zijn er goed in om snel druk te zetten, zodat we fouten gaan maken. We zullen zien hoe dat uitpakt."

Zidane liet maandag nog in het midden of hij aantreedt met de gevreesde 'BBC-aanval', bestaande uit Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Gareth Bale. Afgelopen weekeinde tegen Eibar stond alleen Benzema opgesteld.

"Ik gebruik graag mijn hele selectie. We strijden ook nog om de landstitel en we willen graag alles winnen wat we kunnen. Dat is altijd het doel van een club als Real. Ik ga geen voorkeur uitspreken."

Mertens

Bij Napoli is de hoop op Dries Mertens gericht. De Belg is de afgelopen tijd de man in vorm en was zondag in de topper tegen AS Roma (2-1) verantwoordelijk voor beide doelpunten.

De oud-PSV'er viel echter ook geblesseerd uit. "Ik denk wel dat hij kan spelen", merkete trainer Maurizio Sarri van de Italiaanse club maandag echter op.

De Italiaan legt de druk bij Real. "Zij wonnen vorig seizoen de Champions League, dus zij zijn favoriet. Maar voor eigen publiek in Napels zijn we soms tot veel in staat."

Het duel in Napels tussen Napoli en Real Madrid begint dinsdag om 20.45 uur.

Napoli-Real Madrid is dinsdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van deze wedstrijd en de samenvatting van Arsenal-Bayern München te zien.

