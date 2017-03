Oranjevrouwen verslaan olympisch finalist Zweden op Algarve Cup

Mandy van den Berg was in de slotfase de maker van het enige doelpunt. De verdedigster schoot een strafschop binnen. Die was toegekend na een overtreding op Lineth Beerensteyn.

Ondanks de zege loopt Oranje de groepswinst mis. Australië was namelijk in het andere duel met 2-1 te sterk voor China en eindigt daardoor boven de equipe. Of het team om plek drie mag strijden, hangt af van de resultaten in andere groepen.

Oranje moest winnen van Zweden om nog kans te maken op de groepswinst. De Zweedse vrouwen stonden vorig jaar nog in de finale van de Olympische Spelen en zijn de huidige nummer acht van de wereld.

Voor rust was de grootste kans ook voor de Scandinavische vrouwen. Lotta Schelin wist de bal enkele minuten voor het rustsignaal alleen voor het doel niet tussen de palen te krijgen.

Miedema

Na rust werd Oranje sterker, ook door de komst van Vivianne Miedema en Lieke Martens. Miedema had tien minuten na haar invalbeurt de openingstreffer op haar schoen, maar ze raakte de paal.

In de slotfase trok Oranje toch aan het langste eind. Beerensteyn werd onderuit gehaald, waarna Van den Berg raak schoot. De keepster zat nog aan haar schot, maar wist de bal niet uit het doel te houden.

Voor Oranje was het de tweede zege op de Algarve Cup. China werd in het openingsduel met 1-0 geklopt, waarna Australië met 2-3 te sterk was.