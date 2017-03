Ibrahimovic en Mings moeten vrezen voor schorsing van FA

De Engelse voetbalbond FA heeft beide spelers maandag aangeklaagd voor hun gedrag in het Premier League-duel Manchester United-Bournemouth (1-1) van zaterdag.

Vlak voor rust waren er twee incidenten tussen Ibrahimovic en Mings, die niet waargenomen zijn door de scheidsrechter, maar wel op de tv-beelden te zien zijn. Mings ging op het hoofd staan van de Zweed, die vlak daarna een elleboogstoot gaf aan de verdediger van Bournemouth.

Beide spelers wordt "gewelddadig gedrag" ten laste gelegd. De FA stelt bovendien dat de "straf die de standaard is voor het gedrag van Mings duidelijk niet voldoende is."

Hoofd

Ibrahimovic ontkende na de wedstrijd dat hij bewust een elleboogstoot had uitgedeeld. "Het is heel simpel. Ik sprong hoog en beschermde mezelf. Tegelijkertijd ging ik voor de bal en sprong Mings tegen mijn elleboog aan", zei de 35-jarige spits.

"Hopelijk is hij niet geblesseerd, want dat was niet mijn intentie. Integendeel. Het was een ongelukkig moment dat heel vaak gebeurt in een wedstrijd."

De oud-Ajacied wilde niets weten van de suggestie dat hij wraak nam op Mings. "Luister: ik wist op dat moment niet eens dat hij degene was die op mijn hoofd trapte. Ik heb de herhaling ook niet gezien. Als hij dat was, dan is dat zo."

Mings op zijn beurt stelde dat Ibrahimovic het op hem gemunt had. "Ik voelde een elleboog toen we naar de bal sprongen. Ik had de hele wedstrijd al het gevoel dat hij mij moest hebben."

De 23-jarige verdediger ontkende niet op het hoofd van Ibrahimovic te zijn gaan staan, maar wel dat hij dat met opzet deed. "Zeker niet, zoiets zou ik nooit doen. Ik tackle graag hard en eerlijk."

Ibrahimovic en Mings hebben tot dinsdag 19.00 uur Nederlandse tijd om te reageren.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League