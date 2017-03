Bruma mist waarschijnlijk WK-kwalificatieduel met Bulgarije

Onderzoek in het ziekenhuis wees maandag uit dat de 25-jarige Bruma drie tot vier weken niet in actie kan komen vanwege een verrekte knieband. De 25-voudig international liep die blessure zaterdag op in de Bundesliga-wedstrijd tegen FSV Mainz 05 (1-1).

De kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Bulgarije is op zaterdag 25 maart in Sofia. Drie dagen later is in de Arena de oefenwedstrijd tegen Italië.

Bruma had bij Wolfsburg net weer een basisplaats onder de nieuwe trainer Andries Jonker, die vorige week de ontslagen Valerien Ismaël opvolgde. De Fransman hield Bruma in zijn laatste wedstrijd op de bank.

Komende zaterdag speelt Wolfsburg uit tegen RB Leipzig. Ook de thuiswedstrijd tegen Damstadt 98 (18 maart) zal te vroeg komen voor Bruma.

Van Dijk

De blessure van Bruma is een tegenvaller voor bondscoach Danny Blind, die achterin ook al de geblesseerde Virgil van Dijk moet missen tegen Bulgarije en Italië. Daar staat tegenover dat Stefan de Vrij waarschijnlijk wel weer inzetbaar zal zijn.

Door diverse blessures dateert de laatste interland van de 25-jarige Lazio-verdediger van 6 september 2015, toen Oranje met 3-0 bij Turkije verloor.

Blind maakt waarschijnlijk later deze week zijn voorselectie bekend, waarna volgende week het definitieve keurkorps volgt. Oranje moet winnen van Bulgarije om op koers te blijven voor een plek in de play-offs om een WK-ticket.

Frankrijk is koploper in groep A met tien punten uit vier wedstrijden. Nummer twee Nederland heeft zeven punten, net als Zweden. Bulgarije staat vierde met zes punten.

