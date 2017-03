Koeman hoopt dat hij tijd krijgt om met Everton 'volgende stap te zetten'

"We begonnen goed en maakten het Spurs lastig, maar zij straften onze fouten af", aldus Koeman op de clubsite van Everton. De trainer van de huidige nummer zeven kon leven met het verlies op White Hart Lane.

"Over het algemeen was Tottenham gewoon beter. Zij hebben nu twee á drie seizoenen dezelfde selectie, hebben goede spelers aangetrokken en hebben vooral de tijd gekregen. Die tijd hebben wij bij Everton nu ook nodig, dan kan de club de volgende stap maken."

Lukaku

Romelu Lukaku kwam tegen Tottenham weer tot scoren, waardoor hij nu de topscorer aller tijden van Everton in de Premier League is met 61 doelpunten. Koeman was lovend over de Belgische spits.



"Hij is fantastisch, dat liet hij vandaag weer zien. Hij is zo sterk, zo gevaarlijk. Als hij een kans krijgt, is het een goal."

Lukaku staat met achttien doelpunten tweede op de topscorerslijst van de Premier League dit seizoen. Hij hoeft alleen Spurs-aanvaller Harry Kane voor zich dulden, die met zijn twee goals tegen Everton zijn seizoenstotaal op negentien bracht.

Kalm blijven

Voor de nederlaag tegen Tottenham was Everton negen wedstrijden op rij ongeslagen. Koeman wilde daarom niet te zwaar tillen aan het verlies. "Uit bij Tottenham kan je verliezen. We moeten nu analyseren wat er fout ging."

Vertrouwen heeft de manager van The Toffees wel. "We kwamen terug vanuit een moeilijke positie, toonden karakter. Uiteindelijk was het verschil maar klein. We moeten kalm blijven en ons richten op de volgende wedstrijden. Die zullen ons seizoen bepalen."

