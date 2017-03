Makkelie: 'Met doellijntechnologie wel doelpunt, met videoref niet'

In de 77e minuut leek Feyenoord op 1-1 te komen in de met 1-0 verloren derby tegen Sparta. Bij een hoge voorzet hinderde Bilal Basaçikoglu Sparta-doelman Roy Kortsmit, waarna verdediger Sherel Floranus de bal achter de doellijn leek weg te halen.

"Ja, het had er alle schijn van dat de bal over de doellijn was", gaf Makkelie toe aan de NOS. "Ik moet afgaan op mijn assistent, die stond uitstekend in positie op de achterlijn en gaf aan dat de bal niet geheel over de doellijn was. Dan volg ik dat advies."

De arbiter twijfelde op het veld wel over de juistheid van de beslissing. "Natuurlijk, er was overleg in het veld."

Zoet

Vorige week in de met 2-1 gewonnen topper tegen PSV werd Feyenoord nog geholpen door de doellijntechnologie. PSV-keeper Jeroen Zoet keerde een inzet van Jan-Arie van der Heijden op de lijn, maar trok de bal vervolgens terwijl hij opstond over de doellijn. De technologie toonde arbiter Bas Nijhuis dat de bal een fractie over de lijn was.

De Kuip is momenteel het enige stadion in Nederland waar de doellijntechnologie ingezet wordt. "Hadden we die technologie hier maar gehad, dan wisten we het zeker", verzuchtte Makkelie.

"Het gaat om millimeters, als de bal maar een heel klein stuk op de doellijn is, dan is het geen doelpunt."

Video-arbiter

Als Makkelie zondag de beschikking had kunnen hebben over de videoscheidrechter, dan zou hij bij het dubieuze moment een vrije trap aan Sparta-keeper Kortsmit hebben gegeven.

"Ik heb de beelden gezien, de actie van Basaçikoglu was me op het veld ontgaan", zegt de 34-jarige scheidsrechter.

"Als je de situatie goed bekijkt, dan zie je dat er een onreglementair duel aan wordt gegaan met de keeper van Sparta. Basaçikoglu had alleen maar oog voor de tegenstander en niet voor de bal, dus er was sprake van een overtreding."

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst tilde niet te zwaar aan het discutabele moment en zocht de schuld van de nederlaag vooral in het zwakke optreden van zijn eigen ploeg. "Wel of niet over de lijn? Daar moeten we sowieso niet over zeuren. We moeten dit accepteren."

Na 25 wedstrijden heeft de koploper vier punten meer dan achtervolger Ajax. PSV staat derde op acht punten achterstand.

