Onana voelt zich schuldig over tegentreffer Ajax in Groningen

Onana kapte in de 56e minuut Bryan Linssen uit, maar liet zich vervolgens alsnog aftroeven door de aanvaller van FC Groningen. Linssen leek daarbij een overtreding te maken, maar arbiter Bas Nijhuis keurde de treffer goed.

"Ik probeerde hetzelfde te doen als daarvoor: de bal in het spel brengen. Ik had pech. Het was een overtreding, maar ook mijn eigen fout. Ik moet dit vergeten", is de 20-jarige Onana schuldbewust tegenover de NOS.

De Kameroener neemt scheidsrechter Nijhuis niets kwalijk. "De scheidsrechter heeft een lastige baan. Ik had sneller moeten zijn en ik kan beter dan dit. Dit was een fout, maar ik moet vooruit blijven kijken."

Onana beseft dat Ajax dure punten liet liggen in het Noordlease Stadion. "Omdat Feyenoord heeft verloren, was dit een heel belangrijk duel voor ons. We hebben in ieder geval niet verloren, dus misschien valt het allemaal wel mee."

Medelijden

Linssen, die na het veroveren van de bal van een meter of 25 raak schoot, heeft weinig medelijden met Onana.

"We kunnen allemaal wel zeggen dat het een overtreding is, maar ik vind het gewoon ontzettend dom van hem. Hij moet gewoon verder voetballen en niet zo nonchalant doen. Het is zijn eigen schuld", aldus de oud-speler van Fortuna Sittard, MVV, VVV-Venlo en Heracles Almelo.

Scheidsrechter Nijhuis gaf direct na de wedstrijd toe dat hij fout zat in zijn beslissing om de openingstreffer goed te keuren. In de slotfase maakte Ajax-captain Davy Klaassen gelijk, maar een Amsterdamse zege zat er niet meer in.

Ajax geeft daardoor nu vier punten toe op koploper Feyenoord. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ging eerder zondag verrassend met 1-0 onderuit op bezoek bij Sparta.

