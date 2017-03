Boze Groenendijk wisselde ADO-spits Fernandez op advies van arbiter

Fernandez kreeg in de eerste helft geen strafschop na een overtreding van FC Utrecht-verdediger Robin van der Meer en later werd Willem Janssen slechts met geel bestraft na een pittige overtreding op de aanvaller.

"Ik kreeg een seintje van de arbitrage dat hij tegen een rode kaart aan zat", zei Groenendijk voor de camera van FOX Sports over Fernandez, die zelf ook een gele kaart kreeg in de Galgenwaard.

Groenendijk besloot de 30-jarige spits in de rust te wisselen voor Mike Havenaar. "Gözübüyuk was hem helemaal spuugzat, zei hij. Als er nog iets zou gebeuren, zou hij Fernandez eruit sturen."

Fernandez had tegenover Omroep West geen goed woord over voor het feit dat Gözübüyük hem op slag van rust geen strafschop gaf.

"Je kunt op meerdere manieren bestolen worden, maar dit is wel de meest vieze manier. De grensrechter heeft wel aangegeven dat het een penalty was. Of de communicatie was niet goed, of ze fluiten allemaal een andere wedstrijd."

Mispeer

De 52-jarige Groenendijk begreep er erveneens niets van dat de charge van Van der Meer onbestraft bleef. "Als je hier niet voor fluit, dan houdt alles op. Dan kun je mij 23 keer je excuses aanbieden, maar die heb ik niet aanvaard", zei hij.

"In de situatie waarin wij zitten heb ik helemaal niets aan een excuus. Dit is gewoon een ongelofelijke mispeer van de arbitrage waar wij doodziek van zijn. Mijn jongens verdienen een overwinning, want ze vechten voor elke meter grond."

Vorige week won Feyenoord de topper van PSV (2-1) dankzij doellijntechnologie, waarmee dit seizoen wordt getetst in De Kuip. Groenendijk vindt dat competitievervalsing.

"Dit is willekeur. Als je een systeem invoert, moet dat in alle stadions. We spelen met achttien clubs, niet met twee. Dit is niet eerlijk, want wij hadden deze wedstrijd tegen FC Utrecht gewoon moeten winnen."

Hekkensluiter ADO pakte in de Galgenwaard het tweede punt in twee wedstrijden. Vorige week werd er al gelijkgespeeld tegen FC Twente.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie