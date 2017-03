Arbiter Nijhuis erkent fout bij treffer FC Groningen tegen Ajax

"Als ik alles gezien had, dan had ik die goal afgekeurd'', erkende Nijhuis voor de camera van FOX Sports.

De arbiter zag pas in een herhaling dat Bryan Linssen voor zijn doelpunt doelman André Onana raakte. "Maar kennelijk was het voor iedereen moeilijk te zien'', zei hij. "Want zelfs de keeper van Ajax protesteerde niet. Er waren helemaal niet veel protesten. Natuurlijk had ik het liever anders gezien. Dat was mooi geweest. En ik kan wel iedere week pleiten voor een videoscheidsrechter, maar dat heeft ook geen nut."

"Dus worden scheidsrechters iedere week voor de camera gehaald. Het is soms echt moeilijk om iets goed te zien. Onana leek de bal zo maar te verspelen. Daar had het alle schijn van. Maar hij krijgt een tikje op zijn been. Dat zag ik niet.''

Onana was na afloop mild voor Nijhuis. "Natuurlijk was het een overtreding. Maar het is mijn fout. Ik had die bal eerder moeten wegtrappen."

Bosz

Ook trainer Peter Bosz weigerde het gelijkspel van Ajax op te hangen aan de foutieve beslissing van Nijhuis. "Deze uitslag hebben we helemaal aan ons zelf te wijten'', mopperde hij. "Onana moet zich niet in die situatie manoeuvreren."

Bosz vond dat zijn ploeg in het hoge noorden veel te slap voor de dag kwam. "En toch kregen we best veel kansen. Maar die misten we. Dat zegt ook wel iets over onze felheid en scherpte. En dan heb ik het niet over die bal op de binnenkant van de paal van Younes. Die had er in gemogen.''

Bosz probeerde de teleurstellende middag voor Ajax nog een beetje positief af te sluiten. "We zijn een punt ingelopen op Feyenoord, als we dat nog een paar keer doen, staan we ook boven aan.''

