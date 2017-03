Koeman en Everton onderuit tegen Spurs, koploper Juve morst punten

Harry Kane was wederom op dreef. De aanvaller maakte de eerste twee treffers voor de Spurs in de vijftigste ontmoeting met Everton in de Premier League.

De ploeg van Koeman was de mindere partij in het duel, maar maakte er een spannende laatste tien minuten van door een late goal van Romelu Lukaku.

De Spurs hielden in de slotfase stand en scoorden zelfs via Dele Alli in blessuretijd (3-1). Invaller Enner Valencia tekende nog dieper in de extra tijd voor de tweede goal van Everton.

De Spurs hebben in de stand zeven punten minder dan koploper Chelsea, dat pas maandag in actie komt. Everton, dat Europees voetbal wil halen, blijft zevende.

Vincent Janssen viel bij de thuisploeg in voor Kane, maar dat was pas in de negentigste minuut.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League

Serie A

In de Serie A liet koploper Juventus twee punten liggen op bezoek bij nummer veertien Udinese. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Duvan Zapata bracht Udinese na 37 minuten op voorsprong. Leonardo Bonucci trok de stand een kwartier na rust weer gelijk, maar Juventus slaagde er daarna niet meer in om de 1-2 te forceren.

De 'Oude Dame' verzuimde zo te profiteren van de nederlaag van AS Roma. De ploeg van Kevin Strootman ging zaterdag met 1-2 onderuit tegen Napoli. Juventus heeft als koploper nog acht punten voorsprong.

Internazionale passeerde AC Milan weer op de ranglijst dankzij een overtuigende 1-5 zege bij Cagliari. De ploeg van Stefano Pioli maakte het verschil pas na rust.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Serie A