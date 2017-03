Hekkensluiter ADO pakt punt in Utrecht, NEC te sterk voor Heracles

ADO kwam na een kwartier spelen op voorsprong in Utrecht door een treffer van Dion Malone. Richairo Zivkovic bracht de stand vlak voor tijd terug naar 1-1.

Het is het tweede punt in twee wedstrijden voor ADO, dat vorige week gelijkspeelde tegen FC Twente. FC Utrecht won zijn vorige twee wedstrijden van FC Groningen en PEC Zwolle.

De ploeg van Erik ten Hag blijft als nummer vier drie punten voorsprong houden op AZ, dat eerder op zondag niet wist te winnen van Excelsior (1-1). ADO blijft laatste staan met 19 punten.

Haller

FC Utrecht trad in eigen huis aan zonder Sébastien Haller, die op het punt stond vader te worden. Zijn plek in de voorhoede werd ingenomen door Zivkovic. Zijn collega-aanvaller Gyrano Kerk eiste direct de eerste kans van de wedstrijd op, maar zijn schot bleek een prooi voor doelman Robert Zwinkels.

Na een kwartier was het ADO dat verrassend op voorsprong kwam. Malone profiteerde optimaal van een fout van Ramon Leeuwin.

De ploeg van trainer Alfons Groenendijk kreeg vervolgens via Edouard Duplan en Ruben Schaken de kans om de score uit te breiden, maar het was FC Utrecht dat vlak voor rust scoorde. Zivkovic kon intikken na een strakke voorzet van Giovanni Troupée die door iedereen werd gemist.

ADO Den Haag had daarna nog een strafschop moeten krijgen nadat Guyon Fernandez onderuit was gehaald door Robin van der Meer, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük vond het niets.

Aan het begin van de tweede helft was FC Utrecht dicht bij de 2-1, maar Yassin Ayoub zag zijn inzet op de lat belanden. In het vervolg was ADO het overwicht van voor de rust kwijt. FC Utrecht zocht wel de aanval, maar wist de winnende treffer niet meer te forceren.

NEC-Heracles

NEC sloot de 25e speelronde in de Eredivisie af met een zege op Heracles Almelo. De ploeg van trainer Peter Hyballa was in Nijmegen met 3-1 te sterk. Voor NEC is het de eerste zege na vijf nederlagen op rij.

Door de overwinning komen de Nijmegenaren in puntenaantal gelijk met FC Groningen en Heracles (28), maar die ploegen hebben een beter doelsaldo. Groningen hield eerder op zondag Ajax op een 1-1 gelijkspel. NEC staat nu dertiende.

Heracles kwam nog wel op voorsprong in Nijmegen nadat scheidsrechter Pol van Boekel naar de stip wees. Samuel Armenteros zag zijn eerste benutte strafschop afgekeurd worden omdat spelers te vroeg inliepen, maar de aanvaller wist ook zijn tweede poging te verzilveren: 0-1. Voor Armenteros was het al zijn dertiende doelpunt dit seizoen.

Ommekeer

Nog voor rust bouwde NEC de achterstand om in een 2-1 voorsprong. Na 26 minuten trof Julian von Haacke doel op aangeven van Michael Heinloth, die even later eigenhandig zijn ploeg op voorsprong zette met een fraai afstandsschot.

NEC gooide het duel na 69 minuten op slot, nadat een kopbal van Wojciech Golla via Heracles-verdediger Justin Hoogma in het doel belandde.

Heracles ging nog wel op zoek naar de aansluitingstreffer en leek die na 83 minuten ook te maken. Robin Gosens schoot prachtig raak maar deed dat in buitenspelpositie, waardoor het 3-1 bleef in Nijmegen.

