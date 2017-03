Ajax profiteert tegen Groningen nauwelijks van nederlaag Feyenoord

Bryan Linssen schoot FC Groningen in de 56e minuut op voorsprong door de bal af te snoepen van André Onana. De doelman van Ajax bevond zich buiten het strafschopgebied, maar Linssen maakte bij zijn actie wel een overtreding op de Kamoerener. Dat was scheidsrechter Bas Nijhuis echter ontgaan.

Davy Klaassen nam in de 82e minuut de gelijkmaker voor zijn rekening, maar verder dan dat kwam Ajax niet.

Groningen beëindigde de wedstrijd nog wel met tien man na een rode kaart vlak voor tijd voor Samir Memisevic.

Door de remise verkleint Ajax het gat met Feyenoord wel tot vier punten, maar bedraagt het verschil met nummer drie PSV eveneens vier punten. De Eindhovenaren wonnen zaterdag al met 4-0 van Roda JC.

Slordig

Ajax kwam in de openingsfase van de wedstrijd tegen Groningen matig voor de dag, maar het elftal van trainer Peter Bosz kreeg desondanks wel een aantal kansen. Zo schoot Bertrand Traoré al na een halve minuut spelen rakelings naast en dwong de huurling van Chelsea keeper Sergio Padt van de thuisclub een kwartier later tot een serieuze redding.

Groningen liet pas na 25 minuten in aanvallend opzicht van zich horen. Simon Tibbling was het eindstation van een fraai opgezette aanval maar de middenvelder zag zijn inzet van dichtbij gestopt worden door Onana.

Ajax bleef in het restant van de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Ziyech probeerde het zowel in de 34e minuut als in de 35e minuut met een schot van grote afstand, maar beide keren werd het net niet gevonden.

Dat lukte Amin Younes in de 38e minuut bijna wel. De kleine dribbelaar sneed zoals zo vaak naar binnen en schoot de bal buiten bereik van Padt op de paal. Traoré had zes minuten later alsnog voor de 0-1 moeten zorgen, maar hij nam de pass van Klaassen helemaal verkeerd aan, waardoor de Groningse defensie nog kon ingrijpen.

Gaatje

Na rust was het spelbeeld hetzelfde. Ajax maakte de dienst uit, maar kon in tegenstelling tot in de eerste helft zelden een gaatje vinden in de laatste linie van de thuisclub.

Het werd er voor de bezoekers niet makkelijker op toen Nijhuis in de 56e minuut bepaalde dat Linssen de bal op reglementaire wijze afsnoepte van Onana en het leer in het lege doel plaatste. De arbiter gaf vervolgens ook geen strafschop toen Davinson Sanchez in het strafschopgebied van Groningen onderuit werd gehaald.

Ajax drong in de slotfase wel aan, maar het ontbeerde de Amsterdamse formatie aan stootkracht voorin. Toch viel de gelijkmaker nog. Op aangeven van Daley Sinkgraven tikte Klaassen de bal van dichtbij achter de kansloze Padt.

Ajax ging in de laatste tien minuten verbeten op jacht naar de winnende treffer, maar echt grote kansen bleven uit waardoor de equipe van Bosz de titelkansen nog altijd niet in eigen hand heeft.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie