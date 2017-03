Van Bronckhorst vindt dat Feyenoord niet moet zeuren over bal over lijn

"Een heel teleurstellende middag. We verloren de duels en waren niet goed in balbezit", begon Van Bronckhorst zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

Feyenoord kwam al na 47 seconden spelen op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Mathias Pogba en worstelde daarna lange tijd vooral met zichzelf. "We kwamen niet in de wedstrijd, creëerden pas in het laatste half uur kansen. We konden niet ons eigen spel spelen", aldus Van Bronckhorst.

De oefenmeester wilde niet al te diep ingaan op een moment een kwartier voor tijd waarbij het erop leek dat Sparta-verdediger Sherel Floranus een voorzet vanaf de rechterkant achter zijn doellijn wegwerkte. "Wel of niet over de lijn? Daar moeten we sowieso niet over zeuren. We moeten dit accepteren."

Van Bronckhorst zag dat zijn spelers niet ongeschonden uit de strijd kwamen want hij moest zowel Terence Kongolo als Eljero Elia noodgedwongen naar de kant halen. "Terence had last van zijn bovenbeen. Eljero had enkelklachten en ook Bilal Basacikoglu en Nicolai Jörgensen hadden last van dat gewricht. Dat is afwachten."

Makkelie

Scheidsrechter Danny Makkelie vond na het bestuderen van de beelden niet dat hij Feyenoord een gelijkmaker had onthouden bij het moment van Floranus.

"Vanaf mijn positie kon ik niet zien of die bal over de lijn was", verklaarde Makkelie. "Mijn assistent stond uitstekend in positie en we hadden ook communicatie. Maar we zagen de bal niet over de doellijn.

"Achteraf gezien heeft het er alle schijn van dat het een doelpunt was. Maar vorige week bij Feyenoord tegen PSV dachten we juist dat-ie niet zat. En toen bleek dat wel het geval", doelde de scheidsrechter op de doellijntechnologie die vorig weekend bij de topper wel aanwezig was, maar zondag op Het Kasteel niet.

Makkelie concludeerde na het bestuderen van de beelden echter ook dat hij de treffer van Feyenoord nooit had mogen tellen. Even voor het veelbesproken moment maakte Bilal Basaçikoglu namelijk een overtreding op Roy Kortsmit, de doelman van Sparta. "Als ik daar had gefloten voor een vrije trap, was dat beter geweest", erkende Makkelie.

El Ahmadi

Karim El Ahmadi had een simpele verklaring voor de nederlaag in de Rotterdamese derby. "We waren gewoon niet scherp genoeg'', concludeerde de middenvelder.

"Vooral in de eerste helft was Sparta veel scherper in de duels. Dan ben je als Feyenoord niet kampioenswaardig. Hoe dat komt? Ik weet het echt niet. We hebben de hele week scherp getraind. In de tweede helft kwamen we er soms wel doorheen. Maar echt veel kansen hebben we niet gekregen.''

Ajax kan zondag de achterstand op koploper Feyenoord verkleinen tot twee punten. De Amsterdammers moeten daarvoor wel bij FC Groningen winnen.

"Misschien hebben we de competitie nu weer spannend gemaakt'', stelde El Ahmadi. "Maar dat is dan helemaal onze eigen schuld.''

