Siem de Jong wil volgend seizoen vechten voor zijn kans bij Newcastle

"Ik wil graag terug. Newcastle United is een mooie club, zeker als ze in de Premier League spelen. Ik hoop dat ik daar kansen ga krijgen en daar wil ik ook wel voor vechten", zei De Jong zaterdagavond na afloop van het door PSV met 4-0 gewonnen thuisduel met Roda JC.

De zesvoudig international van Oranje verruilde bijna drie jaar geleden Ajax voor Newcastle United, maar kwam in zijn eerste twee seizoenen in Engelse dienst mede door blessureleed amper aan spelen toe.

"Het is daar nog niet gegaan zoals ik zou willen, maar hopelijk kan ik daar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer een beetje opnieuw beginnen. De trainer (Rafael Benitez, red.) stuurt af en toe een sms'je naar me. Het is leuk dat hij dat doet. Ik volg ze ook op de voet. Ik zit zelfs nog in de groepsapp."

Eerst wil De Jong zijn avontuur bij PSV zo goed mogelijk afsluiten. Tegen Roda JC verscheen hij door de afwezigheid van de geblesseerde Marco van Ginkel voor de eerste keer sinds 3 december aan de aftrap en hij had met twee goals gelijk een groot aandeel in de eenvoudige overwinning van de Eindhovenaren.

"Voor mij was het een leuke avond", aldus De Jong. "Zeker na de nederlaag van vorige week tegen Feyenoord zijn we blij dat we vandaag een solide wedstrijd op de mat hebben gelegd. De kater zal nog wel even blijven hangen, maar dit was wel een goede manier om er een beetje overheen te komen."

Lastige week

De Jong liet weten dat PSV een lastige week kende. "Het was toch wel een tikje die we in De Kuip kregen. We gingen daarheen om het gat te verkleinen, maar dat pakte dus heel anders uit. Dan baal je wel heel erg en is het iets lastiger om de knop om te zetten richting Roda JC. Ik denk dat we dat uiteindelijk goed hebben gedaan. We begonnen goed en lieten zien niet nog in een soort dip te zitten."

PSV moet met nog negen duels te gaan elf verliespunten goedmaken op koploper Feyenoord en heeft ook al zes verliespunten meer dan runner-up Ajax. Een gekke situatie volgens De Jong. "We zitten een beetje in het niets. Hopelijk maken Feyenoord en Ajax elkaar gek en laten ze allebei punten liggen. Wellicht gebeurt er dan nog een wonder."