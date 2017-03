Cocu blij met 'geweldige reactie' PSV tegen Roda JC

"Dit was een geweldige reactie van het team. We hebben een prima wedstrijd gespeeld en hadden zelfs nog vaker kunnen scoren", zei Cocu na afloop voor de camera van FOX Sports.

Op een grote kans in de beginfase van Dani Schahin na mocht Roda JC geen moment aanspraak maken op een goed resultaat. Halverwege was het dan ook al 2-0, maar Cocu benadrukte dat het lastiger was dan de cijfers doen vermoeden.

"Zo'n zege lijkt misschien makkelijk, maar het is lastig spelen tegen een ploeg die het veld zo klein houdt. Dat hebben we zelf dit seizoen ook vaak gemerkt. Wat ik knap vind is dat we bleven gaan. 4-0 is meer dan verdiend."

Siem de Jong

De doelpunten van PSV kwamen van Hector Moreno en Siem de Jong, die mocht starten omdat Marco van Ginkel geblesseerd is. Cocu was vooral blij dat de huurling van Newcastle United uitblonk met twee goals.

"De treffers van De Jong zeggen dat wij als staf de juiste keuze hebben gemaakt door hem op te stellen. Siem heeft specifieke kwaliteiten. Hij komt op het juiste moment het strafschopgebied in, heeft diepgang en scorend vermogen. Dat heeft hij vandaag weer laten zien."

De tweede goal van De Jong was een benutte strafschop. Het was voor het eerst dat hij vanaf elf meter achter de bal ging staan voor PSV.

"Ik had vooraf al gezegd dat hij hem zou mogen nemen, als we een penalty zouden krijgen", vertelde Cocu. "Hij moet zich dan wel goed voelen en dat was natuurlijk zo omdat hij al een goal gemaakt had. Hij schoot hem goed binnen en maakte zo de zege nog mooier."

Ajax

Door de zege verkleinde PSV het gat met nummer twee Ajax tot drie punten, maar de Amsterdammers spelen zondag nog uit tegen FC Groningen. Cocu heeft nog hoop op de tweede plek, mede omdat Ajax in de 31e speelronde op bezoek moet bij PSV.

"We moeten eerst een goede serie gaan neerzetten, dan blijft het spannend. Als Ajax hierheen komt moeten we nog een goede kans maken op plek twee. We willen de voorronde van de Champions League in."

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax begint zondag om 14.30 uur. Koploper Feyenoord, dat acht punten meer heeft dan PSV, speelt om 12.30 uur uit tegen Sparta Rotterdam.

