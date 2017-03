Ibrahimovic ontkent elleboogstoot in duel met Bournemouth

In de eerste helft werd Ibrahimovic na een duel op zijn hoofd getrapt door Tyrone Mings, waarna hij de verdediger van Bournemouth op slag van rust bij een luchtduel hard met zijn elleboog raakte.

"Het is heel simpel. Ik sprong hoog en beschermde mezelf. Tegelijkertijd ging ik voor de bal en sprong Mings tegen mijn elleboog aan", legde Ibrahimovic (35) na de wedstrijd uit wat er volgens hem gebeurde.

"Hopelijk is hij niet geblesseerd, want dat was niet mijn intentie. Intengendeel. Het was een ongelukkig moment dat heel vaak gebeurt in een wedstrijd."

De oud-Ajacied, die in de tweede helft een strafschop miste en daarmee de kans op 2-1 liet liggen, wilde niets weten van de suggestie dat hij wraak nam op Mings na het incident tussen de twee eerder in de wedstrijd.

"Luister: ik wist op dat moment niet eens dat hij degene was die op mijn hoofd trapte. Ik heb de herhaling ook niet gezien. Als hij dat was, dan is dat zo."

Gesprek

Na het moment waarop Mings met zijn schoen het hoofd van Ibrahimovic raakte was wel te zien dat de twee in gesprek raakten. Wat daar is gezegd weet de spits van United echter niet meer.

"Ik praat altijd tijdens een wedstrijd. Het zou kunnen dat ik hem vroeg of hij het was, maar ik weet het niet meer. Ik zeg zoveel als ik speel."

United-trainer José Mourinho verdedigde Ibrahimovic. "Hij is een grote jongen. We zijn van de generatie van het straatvoetbal, niet van het huilen voor de camera over wat er gebeurd is. Het is het resultaat dat telt en niets anders."

Door het puntenverlies tegen Bournemouth bleef United steken op 49 punten uit 26 wedstrijden. De 'Red Devils' staan daarmee op de zesde plaats in Engeland.

