PSV dankzij Moreno en Siem de Jong veel te sterk voor Roda JC

Hector Moreno en Siem de Jong waren met ieder twee goals de gevierde mannen aan de kant van PSV. De verdediger en de middenvelder scoorden beiden een keer in de eerste helft en deden dat na rust opnieuw.

Door de simpele overwinning verkleint PSV het gat met koploper Feyenoord tot acht punten. De Rotterdammers gaan zondag om 12.30 uur nog wel op bezoek bij Sparta Rotterdam. PSV moet ook nog zes verliespunten goedmaken op Ajax, dat zondag om 14.30 uur in het Noordlease Stadion tegen FC Groningen speelt.

Roda JC bivakkeert in de onderste regionen van de Eredivisie en moet als nummer zestien hopen dat hekkensluiter ADO Den Haag zondag niet wint bij FC Utrecht. Het verschil tussen beide clubs is nu nog twee punten.

Schahin

PSV leek in de eerste paar minuten van de wedstrijd tegen Roda JC de dreun van vorige week in De Kuip nog in de benen te voelen, want de thuisclub had al in de tweede minuut op een 0-1 achterstand moeten staan.

Dani Schahin had de bal uit een vrije trap van Mitchel Paulissen voor het inkoppen, maar de spits van Roda schrok zo van de geboden mogelijkheid dat het leer naast het doel van Jeroen Zoet verdween.

PSV kwam daarna een stuk beter voor de dag en had zelf ook al binnen tien minuten twee keer kunnen scoren. Zowel Davy Pröpper als Gaston Pereiro kreeg een vrije schietkans, maar beide keren lag Benjamin van Leer, die zijn opleiding genoot bij PSV, in de weg.

De keeper van Roda had wel het geluk dat halverwege de eerste helft Luuk de Jong en Bart Ramselaar treuzelden met schieten waardoor de Limburgse defensie nog kon ingrijpen.

Het bleek uitstel van executie voor de bezoekers, want in de 26e minuut brak Moreno de ban door een hoekschop van Andres Guardado fraai binnen te knikken (1-0). Toen Siem de Jong, de vervanger van de geblesseerde Marco van Ginkel, zes minuten later ook nog eens een afgemeten voorzet van Jetro Willems verzilverde, was het duel vroegtijdig beslist.

Van Velzen

Roda-trainer Yannis Anastasoui greep in de pauze in en haalde de tegenvallende Gyliano van Velzen naar de kant ten faveure van Mikhail Rosheuvel. Het veranderde echter niets aan het spelbeeld, want op een afstandsschot van Paulissen (net naast) na werd Roda zelden gevaarlijk.

PSV ging zelf wel verbeten op jacht naar meer treffers en werd daar in de 62e minuut voor beloond. Guardado legde de bal uit een corner wederom panklaar voor het hoofd van Moreno, voor wie het een koud kunstje was om Van Leer voor de tweede keer te passeren: 3-0.

De ruime voorsprong gaf coach Phillip Cocu de gelegenheid Jürgen Locadia speeltijd te gunnen en de vleugelaanvaller, die tegen Feyenoord na maandenlange afwezigheid zijn rentree maakte, was in de 71e minuut gelijk belangrijk voor zijn ploeg door een strafschop te versieren.

Siem de Jong ging achter de bal staan, faalde niet en zette zo de 4-0 eindstand op het scorebord.