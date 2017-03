Voetbal FC Twente vijfde na zege op Willem II, Vitesse onderuit bij PEC FC Twente heeft zaterdag goede zaken gedaan in de Eredivisie. De Enschedeërs waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor Willem II en klommen naar de vijfde plaats. Later op de avond verloor Vitesse met 3-1 bij PEC Zwolle.