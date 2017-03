Roma verliest ondanks treffer Strootman van Napoli, ruime zege Real

Strootman maakte vlak voor tijd de aansluitingstreffer, maar meer zat er niet in voor Roma. Dries Mertens, net als Strootman oud-PSV'er, scoorde zowel voor als na rust voor Napoli.

De Belgisch international is bezig aan een uiterst productief seizoen. Hij maakte tegen Roma alweer zijn zeventiende en achttiende competitiedoelpunt van het seizoen. Oud-Ajacied Arek Milik viel in de 79e minuut in bij Napoli.

Door de nederlaag blijven Strootman en Roma steken op 59 punten uit 27 duels, waarmee de club nog wel tweede staat. Napoli geeft als nummer drie nog maar twee punten toe.

Koploper Juventus heeft 66 punten en kan later dit weekend verder uitlopen op de concurrentie. De 'Oude Dame' speelt zondag om 15.00 uur uit tegen Udinese.

Primera Division

In Spanje was het geen moment spannend bij Real tegen middenmoter Eibar (1-4). Karim Benzema scoorde in de eerste 25 minuten tweemaal en de Franse spits bereidde ook nog de treffer in de 29e minuut van James Rodriguez voor. In de tweede helft schoot Marco Asensio de bezoekers naar 4-0, waarna Ruben Pena de eer redde voor Eibar.

'De Koninlijke' trad in Municipal de Ipurua aan zonder Cristiano Ronaldo, die kampt met een lichte blessure. Gareth Bale was geschorst na zijn rode kaart woensdag tegen Las Palmas. De verwachting is dat beide topspelers dinsdag wel starten in de return in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli.

Real was wel toe aan een overtuigende zege. De Madrilenen wonnen slechts één van de vorige drie competitieduels.

Real heeft door de overwinning weer twee punten meer dan Barcelona. Beide clubs hebben 25 duels gespeeld. Barcelona komt zaterdagavond nog wel in actie tegen Celta de Vigo. De wedstrijd in Camp Nou begint om 20.45 uur.

