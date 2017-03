Wijnaldum draagt bij aan zege Liverpool in topper tegen Arsenal

Voor Liverpool was het pas de tweede competitiezege van het kalenderjaar. De formatie van coach Jürgen Klopp is sinds de jaarwisseling in een enorme dip beland, waardoor de ploeg flinke achterstand heeft opgelopen op koploper Chelsea.

Tegen Arsenal kenden 'The Reds' een goede start. Robert Firmino zorgde al in de negende minuut voor de openingstreffer op Anfield. Vijf minuten voor rust bediende de Braziliaan Sadio Mané, die vervolgens hard de 2-0 binnen schoot.

Na rust bracht Arsenal-coach Arsene Wenger zijn sterspeler Alexis Sanchez, die verrassend op de bank moest beginnen. De Chileen toonde het ongelijk van zijn trainer, door na krap een uur spelen de assist te leveren bij de 2-1 van Danny Welbeck.

Liverpool was daarna via Divock Origi nog dicht bij de 3-1, maar de kopbal van de Belg belandde op de paal. Even later was Wijnaldum wel trefzeker. Door de zege is Liverpool even derde met 52 punten uit 27 duels. Arsenal is vijfde met twee punten minder.

Manchester United

Ibrahmovic vertolkte in negatief opzicht een hoofdrol bij Manchester United. De Zweed mocht tegen Bournemouth in de tweede helft bij een 1-1 stand aanleggen voor een strafschop, maar zag doelman Artur Boruc redden.

Ibrahimovic (35) mocht van geluk spreken dat hij op dat moment nog op het veld stond, want vlak voor rust werd een duidelijke elleboogstoot tegen het hoofd van Tyrone Mings onbestraft gelaten.

De verdediger van Bournemouth had zich even daarvoor ook niet onbetuigd gelaten door na een duel op het hoofd van Ibrahimovic te gaan staan. Ook dat incident ontging scheidsrechter Kevin Friend.

Verdediger Marcos Rojo zette United in de eerste helft op voorsprong. Nog voor rust maakte Joshua King namens de bezoekers gelijk door een strafschop te benutten.

Door het puntenverlies blijft United, waar Daley Blind de hele wedstrijd op de bank zat, steken op 49 punten uit 26 duels. De ploeg van trainer José Mourinho staat daarmee zesde. Bournemouth heeft 27 punten en is de nummer veertien.

Leicester City

Bij Leicester City pakt het ontslag van trainer Claudio Ranieri tot dusver goed uit, want de regerend landskampioen won zaterdag ook het tweede duel onder interim-trainer Craig Shakespeare. Na de 3-1 zege op Liverpool werd ditmaal Hull City met dezelfde cijfers verslagen.

Hull, concurrent van Leicester in de strijd tegen degradatie, kwam nog wel met 0-1 voor in het King Power Stadium. Sam Clucas scoorde na een kwartier, waarna Christian Fuchs nog voor rust gelijkmaakte. Riyad Mahrez tekende na rust voor de 2-1, waarna een eigen goal van Tom Huddlestone voor de 3-1 eindstand zorgde.

Door de zege staat Leicester vijftiende met evenveel punten (27) als Bournemouth, maar een minder doelsaldo. De voorsprong op hekkensluiter Sunderland bedraagt acht punten, al spelen de 'Black Cats' zondag nog thuis tegen Manchester City.

Swansea City

Ook Swansea City heeft 27 punten, nadat de club uit Wales zaterdag goede zaken deed in de thuiswedstrijd tegen middenmoter Burnley. Met Leroy Fer en Luciano Narsingh in de basis werd 3-2 gewonnen.

Na 69 minuten stond Burnley nog met 2-1 voor dankzij twee goals van Andre Gray. Martin Olsen maakte gelijk, waarna de Spaanse spits Fernando Llorente in blessuretijd zijn tweede goal van de wedstrijd maakte en Swansea zo drie punten bezorgde.

Bij Middenmoter Stoke City was Marko Arnautovic de gevierde man. De oud-aanvaller van FC Twente scoorde twee keer in de thuiswedstrijd tegen Middlesbrough (2-0). Bruno Martins Indi en Erik Pieters hadden weer een basisplaats bij de winnende ploeg.

Drie minuten voor tijd viel Martins Indi geblesseerd uit en werd vervangen door Ibrahim Afellay, die donderdag zijn contract bij Stoke verlengde tot medio 2019. Marten de Roon speelde de hele wedstrijd voor Middlesbrough en kreeg een gele kaart.

Southampton

Southampton won het doelpuntenfestijn met Watford (3-4), dat aantrad zonder de geblesseerde Daryl Janmaat. Troy Deeney, Stefano Okaka Chuka en Abdoulaye Doucoure scoorden voor Watford.

Voormalig FC Twente-speler Dusan Tadic maakte de eerste goal voor Southampton. Daarna waren Nathan Redmond (twee keer) en Manolo Gabbiadini trefzeker voor de 'Saints', die de geblesseerde Virgil van Dijk nog altijd moeten missen. Jordy Clasie zat de hele wedstrijd op de bank op Vicarage Road.

Crystal Palace nam afstand van de onderste plaatsen door een zege op West Bromwich Albion (0-2). Wilfried Zaha en Andros Townsend scoorden voor de thuisploeg. Patrick van Aanholt had een basisplaats bij Palace en werd na een uur spelen gewisseld.

