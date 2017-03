SC Heerenveen laat zege glippen tegen Go Ahead Eagles

Bij rust leidde Go Ahead dankzij een doelpunt van Sam Hendriks in de 33e minuut. Het was aan twee invallers te danken dat Heerenveen in de tweede helft op voorsprong kwam.

Henk Veerman maakte in de 65e minuut gelijk en Luciano Slagveer nam vijf minuten later de 2-1 voor zijn rekening. Aan dat tweede doelpunt ging een fraaie pass van het Noorse talent Martin Ödegaard vooraf.

Leon de Kogel, ook al een invaller, zorgde er met een doelpunt in de 89e minuut voor dat Go Ahead alsnog een punt aan het duel overhield.

Heerenveen blijft zesde in de Eredivisie. Voor Go Ahead was het punt welkom in de strijd tegen degradatie. De Deventenaren hebben nu twee punten meer dan hekkensluiter ADO Den Haag.

Boeiend

Heerenveen en Go Ahead Eagles kregen in de openingsfase van de boeiende wedstrijd grote mogelijkheden, maar die waren niet besteed aan Pelle van Amersfoort en Jarchinio Antonia.

In de 33e minuut was het Go Ahead dat verrassend de score opende. Eerst stopte Erwin Mulder de inzet van Hendriks, maar het lukte de doelman niet om de bal vast te houden. Hendriks kreeg de bal terug en kon eenvoudig binnen schieten: 0-1.

Heerenveen vond daarna lange tijd geen opening. Dat veranderde toen Veerman en Slagveer in het veld kwamen. Veerman had slechts drie minuten nodig om gelijk te maken. Van dichtbij schoot hij de bal in de 65e minuut hoog in het doel. Vijf minuten later was het de beurt aan Slagveer. De buitenspeler kon, na een fraaie pass van Ödegaard, scoren.

Go Ahead toonde veerkracht, en ook bij de bezoekers maakte een invaller het verschil. De Kogel bracht in de 89e minuut de 2-2 op zijn naam na weifelend optreden van Mulder.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie