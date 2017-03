Oranjevrouwen niet opgewassen tegen Australië bij Algarve Cup

Nederland had in de eerste helft de wind tegen en dat leidde al na een kwartier spelen de 1-0 van Emily Gielnik in. De Australische zag haar hoekschop in één keer in het doel van Loes Geurts verdwijnen.

Diezelfde Gielnik was een kwartier later ook verantwoordelijk voor de 2-0. De aanvalster verschalkte Geurts dit keer met een vrije trap in de verre hoek.

Oranje moest nog voor rust ook de 3-0 incasseren en weer gebeurde dat uit een standaardsituatie. Gielnik mocht een vrije trap nemen en legde de bal panklaar op het hoofd van Alanna Kennedy.

Na rust rechtte Nederland de rug en kwam het een kwartier voor tijd via Vivianne Miedema terug tot 3-1. De spits was het eindstation van een fraai opgezette aanval.

Sherida Spitse maakte er in de 78e minuut zelfs 3-2 van door een vrije trap op prachtige wijze binnen te schieten. Oranje kreeg in de absolute slotfase ook kansen op de gelijkmaker, maar Australië hield met hangen en wurgen stand.

Zweden

Nederland won woensdag al wel met 1-0 van China en sluit maandag de groepsfase af met een confrontatie tegen Zweden. Afhankelijk van de klassering in de poule speelt Oranje woensdag nog een wedstrijd om de eindklassering te bepalen.

Nederland bereidt zich in Portugal voor op het EK van komende zomer in eigen land. Dat toernooi wordt gehouden van 16 juli tot en met 6 augustus.