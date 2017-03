Mourinho wil dat Rooney ook volgend seizoen bij United speelt

"Ik zou heel graag zien dat Wayne ook volgend seizoen nog bij United is", aldus Mourinho vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Bournemouth op Old Trafford van zaterdag.

"Ik kan het niet voor honderd procent garanderen, want ik wil dat spelers gelukkig zijn en niet alleen maar bij mij blijven omdat ik wil dat ze bij mij blijven."

Rooney stond deze winter in de belangstelling van verschillende Chinese clubs en omdat de transfermarkt in het Aziatische land tot en met 28 februari open was, was er lang onzekerheid over de toekomst van de topscorer aller tijden van United.

Vorige week maakte de aanvaller, die nog een contract tot medio 2019 heeft op Old Trafford, middels een officiële verklaring duidelijk dat hij de rest van het seizoen in Manchester wil blijven.

Dat zorgde er niet voor dat de geruchtenstroom over de toekomst van Rooney stopte. Zo werd hij in de Engelse kranten in verband gebracht met een zomers vertrek naar zijn oude club Everton.

Onzin

Volgens Mourinho zit er geen waarheid in deze verhalen. "Hij is een belangrijke speler voor ons dus ik zeg jullie dat alle geruchten over Everton onzin zijn."

"Wayne heeft een duidelijke boodschap afgegeven door te zeggen: 'Ik wil nergens anders naartoe. Ik wil vechten en het team helpen in elke wedstrijd'."

Rooney, die dit seizoen maar acht basisplaatsen kreeg van Mourinho in de Premier League, zit in de selectie voor het duel met Bournemouth. De wedstrijd tussen de nummer zes en de nummer veertien van Engeland begint zaterdagmiddag om 13.30 uur Nederlandse tijd.

