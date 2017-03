EK 2024 in Duitsland of Turkije na afhaken Scandinavië

Karl-Erik Nilsson, voorzitter van de Zweedse voetbalbond, vertelde vrijdag tegen persbureau AP dat Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen afzien van de gezamenlijke organisatie omdat er te weinig stadions zijn die aan de eisen voldoen.

De deadline voor de kandidaatstelling voor de organisatie van het EK is vrijdag. Duitsland en Turkije zijn de enige landen die zich formeel kandidaat hebben gesteld.

In september 2018 wordt besloten of Duitsland of Turkije organisator van het EK 2024 wordt.

EK 2020

De Turken organiseerden nog nooit een groot toernooi. (West-)Duitsland was gastheer van het EK 1988 en de WK’s van 1974 en 2006.

Over drie jaar, in 2020, zal het EK in dertien verschillende landen worden gehouden. Namens Duitsland is de Allianz Arena in München een van de stadions. Ook Amsterdam is een speelstad. Er zal niet in Turkije worden gespeeld.

Het WK wordt volgend jaar in Rusland afgewerkt. Qatar is gastheer van het WK 2022.