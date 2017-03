Van Bronckhorst niet bang dat Feyenoord overmoedig wordt

"Ik denk dat wij in geen enkele wedstrijd overmoedig zijn geweest. Dit team heeft een doel en daar werken we hard voor", aldus Van Bronckhorst vrijdag in zijn persconferentie voor het uitduel met stadgenoot Sparta Rotterdam van zondag.

Feyenoord boekte afgelopen weekend in de topper tegen PSV (2-1) alweer de tiende competitiezege op rij. De koploper heeft een voorsprong van vijf punten op de nummer twee Ajax en elf punten op de nummer drie PSV.

"Er zijn nog tien wedstrijden te gaan, maar we hebben het vertrouwen om dit voort te zetten. We hoeven alleen naar onszelf te kijken", stelde Van Bronckhorst, die met zijn ploeg nog zes uitwedstrijden en vier thuiswedstrijden moet spelen.

"Het is een luxe dat we niet in de achtervolging zitten. We hoeven ons in dat opzicht nergens druk over te maken."

Karsdorp

Van Bronckhorst kan in de Rotterdamse derby op Het Kasteel gewoon beschikken over Rick Karsdorp. De rechtsback viel geblesseerd uit in de topper tegen PSV, maar is volledig inzetbaar.

Eljero Elia, die in het duel met de Eindhovenaren moest worden gewisseld wegens een enkelblessure, is nog een vraagteken. "Zaterdag nemen we de beslissing over Eljero. Hij is nu nog niet honderd procent fit", zei Van Bronckhorst over de aanvaller, die vrijdag maar deels aansloot bij de groepstraining.

De trainer kijkt, ondanks het kunstgras op Het Kasteel, uit naar de burenruzie tegen Sparta. "Het is één van de mooiste wedstrijden die ik heb gespeeld. Het kunstgras maakt het lastiger. Mijn voorkeur ligt bij echt gras. Je zag ook dat we het bij ADO moeilijker hadden."

Sparta werd woensdag nog uitgeschakeld in de halve finale van de KNVB-beker door een 1-2 nederlaag tegen Vitesse.

Sparta-Feyenoord begint zondag om 12.30 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

