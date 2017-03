Van Barneveld kijkt niet meer naar stand na verlies in Premier League

"Daar hou ik me helemaal niet meer mee bezig. Het is gewoon klaar, het is gewoon goed zo. Ik ga me er niet meer druk om maken", aldus Van Barneveld na afloop van de partij in Exeter tegen RTL7.

Van Barneveld won pas één van zijn vijf wedstrijden in de Premier League dit seizoen. Twee duels eindigden in een gelijkspel en er waren twee nederlagen voor de Hagenaar. Hij staat zevende van de tien deelnemers aan de prestigieuze competitie.

"Ik ga elke week naar Engeland, ik probeer er het beste van te maken, maar ik vind het allemaal prima zo. Ik ga geen extra motivatie meer pakken, want het zegt allemaal niks."

Goed gevoel

De voormalig wereldkampioen stapte donderdag met een goed gevoel het podium op in Exeter. "Het voelde zo verschrikkelijk oké. Ik heb afgelopen zondag zo verschrikkelijk goed staan darten. En dinsdag gooide ik 170 uit. Alles, echt alles viel."

Het goede gevoel verdween al snel tegen Chisnall. "Hij gooide gewoon te goed. Hij was gewoon scherp op z'n triples en z'n dubbels, ik niet. Dan praat je gewoon over twee, drie dagen later. Dan denk ik: waar doe ik het dan voor? Wat is dat elke keer met die ups en downs? Dat trekt me gewoon leeg. Uiteindelijk vind ik het wel best zo, het is goed."

Van Barneveld neemt dit weekend deel aan de UK Open in Minehead.