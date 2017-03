Ajax zonder Viergever en met Sinkgraven, PSV mist Van Ginkel

Viergever viel zondag in de rust van het duel tussen Ajax en Heracles Almelo uit met een verrekking in zijn lies. Hij werd vervangen door Matthijs de Ligt.

"Zijn blessure valt gelukkig mee, maar dit weekend doet hij nog niet mee. Met een spierblessure ben ik altijd iets voorzichtiger", vertelde trainer Peter Bosz vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Toekomst.

De inzetbaarheid van Sinkgraven, die vrijdag voor het eerst weer met de groep trainde, is nog niet helemaal zeker. De linksback stond enkele weken aan de kant met een enkelblessure. Bosz: "Daley heeft anderhalf uur meegetraind. Dat zag er goed uit. We moeten nu afwachten wat de reactie is."

De deze winter aangetrokken Braziliaan David Neres (19) hoeft zondag tegen FC Groningen nog niet te rekenen op een basisplaats.

"Met Neres ben ik nog voorzichtig. Daarom laat ik hem nog niet starten. Voor een jongen uit Brazilië is de overstap heel groot, ook qua taal. Davinson Sanchez heb ik eerst ook in Jong Ajax laten spelen voordat hij een basisplek kreeg", zei Bosz.

FC Groningen en Ajax trappen zondag om 14.30 uur af in het Noordlease Stadion. De wedstrijd staat onder leiding van Bas Nijhuis.

PSV

PSV speelt een dag eerder om 19.45 uur in het Philips Stadion tegen Roda JC. De verwachting was al dat Van Ginkel dat duel niet zou halen, nadat hij zondag in de topper tegen PSV (2-1 verlies) uitviel met een knieblessure.

De huurling van Chelsea trainde afgelopen week niet mee en op zijn persconferentie bevestigde trainer Phillip Cocu vrijdag dat Van Ginkel niet inzetbaar is tegen Roda JC.

Cocu zei verder dat hij merkte dat het verlies in De Kuip hard is aangekomen bij zijn groep. "De teleurstelling bij de spelers was groot afgelopen week. Daar hebben we een paar dagen voor nodig gehad, dat is logisch."

Door het verlies is de achterstand van PSV op koploper Feyenoord opgelopen tot elf punten. Volgens Cocu is het dan ook realistischer dat de Eindhovenaren zich richten op de tweede plaats, die recht geeft op een plek in de voorronde van de Champions League. Nummer twee Ajax heeft zes punten meer dan PSV.

"Als we een goede serie neerzetten is de tweede plek mogelijk. Dat is hetgeen waar we ons eerst op richten. Het belangrijkste morgen tegen Roda is dat wij een goede reactie geven."