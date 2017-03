Tuchtcommissie schorst Beugelsdijk voor twee duels op basis van tv-beelden

ADO beslist vrijdag of de club in beroep gaat tegen de straf, meldt de club op de eigen site. Bij een beroep zou Beugelsdijk hoogstwaarschijnlijk kunnen spelen voor ADO in het uitduel met FC Utrecht van zondagmiddag.

De Hagenaars wezen woensdag nog een schikkingsvoorstel af van de aanklager betaald voetbal voor een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk.

Daarom boog de tuchtcommissie van de KNVB zich donderdag in Zeist over de zaak. De aanklager eiste toen een schorsing van drie duels onvoorwaardelijk.

Volgens de aanklager maakte Beugelsdijk afgelopen vrijdag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) in de 63e minuut een slaande beweging in de richting van Andersen. Het voorval werd niet waargenomen door de scheidsrechter, maar was wel te zien op tv-beelden.

ADO Den Haag is momenteel de hekkensluiter van de Eredivisie met achttien punten. Beugelsdijk is een basisspeler in het elftal van trainer Alfons Groenendijk.

