'Spanning werd te groot voor spelers Cambuur tijdens strafschoppen'

"Toch sta ik hier ook wel met de pest in mijn lijf over de nederlaag. Voor heel veel jongens was dit een unieke kans en als je dan zo dicht bij de finale bent, dan werkt die teleurstelling nog wel enkele dagen door", aldus Hulshoff voor de camera van NUsport.

Martijn Barto miste de beslissende vijfde penalty van Cambuur na het doelpuntloze duel in Alkmaar. De ploeg uit Leeuwarden had daarvoor twee keer op voorsprong gestaan in de strafschoppenserie door missers van AZ, maar ook Cambuur-spelers Robbert Schilder en Jurjan Mannes wisten het net niet te vinden.

"De spanning werd toch te groot voor die jongens. Ik bracht Mannes erin omdat hij een geweldige en vaste trap heeft, maar dan zie je toch wat spanning doet. Dat begrijp ik ook wel, want zo vaak spelen mijn spelers niet een halve finale van de KNVB-beker", zei Hulshoff.

Uiteindelijk kijkt de 42-jarige trainer toch terug op een zeer geslaagd bekertoernooi voor Cambuur, waarin de Jupiler League-club zorgde voor de uitschakeling van Ajax en FC Utrecht.

"We hebben samen met onze geweldige fans laten zien wat voor geweldige club Cambuur is. We hebben de club goed op de kaart gezet."

