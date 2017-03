Atletico-spits Torres verlaat ziekenhuis na harde botsing

Een MRI-scan bevestigde vrijdag dat Torres geen ernstige blessures heeft opgelopen. De 32-jarige spits moet nog wel 48 uur rust houden, meldt Atletico op de site van de club.

"Alles gaat goed", aldus Torres buiten het Hospital Modelo in La Coruña tegen Spaanse media. "Ik heb beelden bekeken van het incident en erover gesproken met wat mensen, want ik herinner me er niks van."

"Dit soort dingen gebeuren in het voetbal en binnen een paar dagen zal ik weer trainen. Het was een grote schok, maar gelukkig behoort het nu tot het verleden."

Torres kwam in de slotfase van de wedstrijd tegen Deportivo hard in aanraking met tegenstander Alex Bergantiños en bleef roerloos op de grond liggen. Hij was even buiten bewustzijn. De botsing was volgens trainer Diego Simeone zo hard, dat hij de klap hoorde vanuit de dug-out.

Testen

Er werd vervolgens in het ziekenhuis geen hersenletsel geconstateerd bij de Spanjaard, waarna hij zelf via Twitter al de grootste zorgen wegnam

"Hartelijk dank voor alle zorgen en berichten. Het was even schrikken. Ik hoop nu snel weer terug te keren op het veld", schreef Torres donderdagavond vanuit het ziekenhuis.

Atletico is de nummer vier in de Primera Division met elf punten achterstand op koploper FC Barcelona.

