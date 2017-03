Krul dacht na gestopte penalty aan reeks tegen Costa Rica op WK 2014

"Dit is een ongelooflijk gevoel. Dit brengt herinneringen terug", verwees een stralende Krul voor de camera van NUsport naar de strafschoppenserie tegen Costa Rica. Toen viel de doelman in de laatste minuut van de extra tijd in bij Oranje om in plaats van Jasper Cillessen te keepen in de penaltyreeks om vervolgens twee strafschoppen te pakken.

Nadat Wout Weghorst donderdag de vijfde penalty van AZ koeltjes maakte, pakte Krul de heldenrol door de strafschop van Barto te keren. Hij leidde de spits opzichtig af voor aanvang van de penalty. "Ik maakte oogcontact met hem en vertelde dat ik zijn penalty ging stoppen. Dat is alles. Hij wachtte lang, keek naar me, toen dacht ik: ik heb hem", zegt hij daarover.

Voor Krul was de gestopte penalty een persoonlijk hoogtepunt. "Ik ben door diepe dalen gegaan, dus dat we nu naar De Kuip mogen om de finale te spelen is geweldig."

Na de dubbele Europese oorwassing tegen Olympique Lyon (4-1, 7-1) is het ook voor de ploeg een behoorlijke opsteker, beseft Krul. "We hebben de laatste weken een paar keer een pak slaag gehad. Nu staan we in de finale. Er stond heel veel spanning op. We hebben het gehaald. Geweldig."