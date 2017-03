Sevilla houdt aansluiting met top, Atletico pakt punt dankzij Griezmann

Vicente Iborra werd matchwinner aan Sevilla-zijde. De middenvelder was er het snelst bij om de rebound na een gemiste penalty van Stevan Jovetic binnen te werken.

Met de zege blijft Sevilla in het spoor van FC Barcelona en Real Madrid. De Catalanen staan twee punten voor, de ploeg van trainer Zinedine Zidane nog maar één. Wel heeft Real Madrid een wedstrijd tegoed.

De voorsprong op nummer vier Atletico Madrid bedraagt nu negen punten.

Griezmann

Deportivo La Coruña kwam tegen Atletico Madrid in de dertiende minuut op voorsprong via Florin Andone. Lange tijd leek de ploeg van trainer Diego Simeone op een dure nederlaag af te stevenen, maar Antoine Griezmann haalde ruim twintig minuten voor tijd van afstand verwoestend uit en tekende daarmee voor de gelijkmaker.

Het was zijn honderdste treffer in de Spaanse competitie: 94 in de Primera Division en namens Real Sociedad zes in de Segunda Division.

Fernando Torres liep in de slotfase een hoofdblessure op. Hij kwam hard in aanraking met tegenstander Alex Bergantiños en bleef roerloos op de grond liggen. De medische staf van Atletico Madrid meldde na de wedstrijd dat de spits in het ziekenhuis wordt onderzocht en overnacht.

Fenerbahçe

In Turkije is het Fenerbahçe van trainer Dick Advocaat na een ruime 0-3 zege op Kayserispor hard op weg naar de halve finale van het Turkse bekertoernooi.

Fenerbahçe, waar Jeremain Lens de volle 90 minuten speelde en Robin van Persie de hele wedstrijd op de bank bleef, kwam vlak voor rust op voorsprong. Op aangeven van Lens zette Fernandao de ploeg van Advocaat op voorsprong.

Diezelfde Fernandao zorgde na 71 minuten voor de 0-2 en vijf minuten later werd Fenerbahçe geholpen door een eigen doelpunt van Erkan Kas.

Door de ruime zege weet Advocaat zich al bijna verzekerd van een plek in de halve finale van de Turkse beker. Op 4 april wordt in Istanbul de return afgewerkt.

Lille

Ricardo Kishna heeft donderdag met Lille de halve finales van het Franse bekertoernooi bereikt. Lille had grote moeite met vierdeklasser Bergerac Perigord, maar ontsnapte door een doelpunt van Eder in blessuretijd. Kishna viel na 58 minuten spelen in, Anwar El Ghazi zat niet bij de selectie.

Marco Lopes zette Lille na 70 minuten op voorsprong, maar de laagvlieger kwam in de 90e minuut langszij door Mamadou Kamissoko. Eder besliste in extremis het bekerduel.