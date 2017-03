Kyle Ebecilio vertrekt per direct bij FC Twente

De 23-jarige Ebecilio kwam in 2013 over van Arsenal en speelde in zijn eerste twee seizoenen nog zestig duels voor de club uit Enschede. FC Twente verhuurde hem vervolgens aan Nottingham Forest en ADO Den Haag.

Hij miste de start van het huidige seizoen wegens een blessure en kwam vervolgens niet meer voor in de plannen van trainer René Hake.

"Natuurlijk had ik meer verwacht van mijn terugkeer bij FC Twente, zeker na mijn mooie eerste twee jaren bij de club", zegt Ebecilio op de website van de club. "Het is anders gelopen en het is nu beter dat onze wegen scheiden. Ik ben fit en vol ambitie om mijn carrière een mooi vervolg te geven."

Volgens commercieel manager Jan van Halst hebben de club en Ebecilio "samen besloten dat het voor hem het beste is dat hij nu een frisse start gaat maken".

De kans is groot dat Ebecilio naar Rusland of Engeland trekt. Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer Steve Ebecilio aan FOX Sports. "In die landen hebben we momenteel de beste contacten lopen. Het is de bedoeling dat Kyle binnenkort bij een club gaat meetrainen en oefenduels gaat spelen, met de insteek om definitief te blijven vanaf 1 juli."