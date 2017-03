Guardiola van slag om vertrek 'perfecte trainer' Enrique bij FC Barcelona

"Als ik als Barcelona-fan praat dan vind ik het triest dat we de perfecte trainer voor dit team na de zomer moeten missen", aldus Guardiola, die woensdag in de FA Cup met City te sterk was voor Championship-club Huddersfield Town (5-1).

Met Barcelona won Guardiola van 2008 tot 2012 twee keer de Champions League (2009 en 2011) en drie keer de landstitel (2009, 2010 en 2011). Enrique was met één Champions League (2015) en twee landstitels (2015 en 2016) ook zeer succesvol.

Guardiola vindt bovendien dat Barcelona onder leiding van Enrique prachtig voetbal speelde en nog altijd speelt, ook al moet de club na de 4-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain vrezen voor uitschakeling in de achtste finale van de Champions League.

"Barcelona speelt al drie jaar ongelooflijk goed. Ze zijn nog altijd het beste team van de wereld. Ik ben Enrique dankbaar voor alles wat hij voor de club heeft betekend en ben er een beetje van slag van dat er nu een eind aan komt."

Rust

Enrique vertelde woensdagavond, na de 6-1 thuiszege op Sporting Gijon, dat hij zijn aflopende contract niet zal verlengen. De 61-voudig Spaans international, die van 1996 tot 2004 voor Barcelona speelde, zei toe te zijn aan rust.

"Het zijn onvergetelijke jaren geweest, maar nu is het even mooi geweest", vertelde Enrique op de persconferentie in Camp Nou.

Hoewel het winnen van de Champions League bijna onmogelijk is na de 4-0 nederlaag bij PSG, kan hij Enrique nog wel op een mooie manier afscheid nemen. Doordat Real Madrid woensdag met 3-3 gelijkspeelde tegen Las Palmas is Barcelona koploper in de Primera Division.

De Catalaanse club heeft een punt voorsprong op Real, maar de ‘Koninklijke’ heeft een wedstrijd minder gespeeld. Barcelona kan ook nog de Copa del Rey winnen. Alaves is de tegenstander in de finale.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division