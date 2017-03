Sparta-captain Breuer (36) relativeert missen van 'laatste kans' op prijs

De 36-jarige verdediger won de beker in 2009 met sc Heerenveen en had dus voor de tweede keer in zijn loopbaan de finale kunnen bereiken. Dat die kans waarschijnljk niet nog een keer komt doet Breuer geen extra pijn.

"Nee, dat speelt niet mee", aldus de captain, die bij Sparta een aflopend contract heeft. "Normaal gesproken was het inderdaad de laatste kans. Als je bij Sparta speelt, als speler van mijn kaliber, dan weet je dat je carrière niet overloopt van finales of kampioenschappen."

Breuer, die ook voor Excelsior en NEC speelde, kan het verlies relativeren. "Iedereen is natuurlijk hartstikke teleurgesteld, maar we gaan naar huis, naar bed en de volgende dag gewoon weer verder. Ik heb er altijd wel zo nuchter in gestaan."

"Ik besef heel goed dat het hartstikke mooi had kunnen zijn en dat dit een goede kans was om in de finale te komen, maar het mocht niet zo zijn."

Bed

Breuer speelt zondag met Sparta tegen Feyenoord de derde wedstrijd in een week. De routinier merkt dat hij fysiek af en toe meer tijd nodig heeft om te herstellen.

"Deze week hebben we steeds drie dagen tussen de wedstrijden, dan is het geen enkel probleem. Vorige maand hadden we er maar twee dagen tussen en speelden we een verlenging tegen FC Volendam. Dan wordt het voor iedereen krap, maar ik moest helemáál vroeg naar bed."

Volgens Breuer hield Sparta zich tegen Vitesse in ieder geval niet in door de situatie waarin de club in de Eredivisie verkeert. De Rotterdammers staan veertiende in de competitie en strijden tegen degradatie.

"We zijn helemaal niet bezig geweest met de competitie. Na de zege op NEC van zaterdag (0-1, red.) hebben we één dag genoten van de overwinning en daarna richtten we ons alleen maar op de bekerwedstrijd tegen Vitesse."

De andere halve finale in de KNVB-beker tussen AZ en SC Cambuur begint donderdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. De finale is op zondag 30 april in De Kuip.

De halve finale in de KNVB-beker tussen AZ en SC Cambuur wordt donderdag live uitgezonden op Veronica en NUsport. De uitzending begint om 20.00 uur.