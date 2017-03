Van Wolfswinkel kijkt uit naar 'extra speciale' bekerfinale Vitesse

De spits doorliep de jeugdopleiding van de Arnhemse club en maakte er in 2008 zijn debuut in het betaalde voetbal. Na periodes bij FC Utrecht, Sporting Lissabon, Norwich City, Saint-Etienne en Real Betis keerde hij dit seizoen weer terug bij Vitesse.

Van Wolfswinkel (28) beaamt dat het net als voormalig jeugdspelers van Vitesse als Eloy Room, Alexander Büttner en Kevin Diks bijzonder is om met Vitesse te strijden om de eerste prijs ooit in de clubhistorie.

"Veel jongens weten waar Vitesse vandaan komt. Daardoor is het extra speciaal voor ons en voor mij. Mijn familie en vrienden, die er allemaal bij waren, vinden het ook allemaal geweldig en gunnen me alles", aldus de aanvaller.

"We willen die finale winnen en daar kijken we heel erg naar uit. We moeten nu nog één stap zetten om in die badjas te staan. Sommige jongens hebben al eens een finale gespeeld, anderen nooit en sommigen gaan het ook nooit meer doen."

Sporting

Van Wolfswinkel is één van de Vitessenaren die weet hoe het is om een bekerfinale te spelen. In 2012 stond hij met Sporting in de eindstrijd van het Portugese bekertoernooi, maar daarin werd met 1-0 verloren van Academica Coimbra.

"Dat knaagt wel", zegt de tweevoudig Oranje-international over het verlies van vijf jaar geleden. "Niet dat ik er nog last van heb, maar als ik eraan terugdenk, baal ik nog steeds. Ik hoop dus niet dat het nu weer zover komt."

De andere finalist komt donderdagavond uit het duel tussen AZ en Jupiler League-club SC Cambuur. Een voorkeur voor een tegenstander heeft Van Wolfswinkel niet.

"Echt helemaal niet. We weten dat we van beide clubs kunnen winnen en zijn gewoon heel blij dat we in De Kuip mogen spelen. Of dat nu bij wijze van spreken tegen FC Barcelona of IJsselmeervogels is."

Geluk

In de Eredivisie staat Vitesse momenteel zevende. De achterstand op nummer vier FC Utrecht is vier punten. Van Wolfswinkel is er veel aan gelegen om in zijn eerste seizoen sinds zijn terugkeer in Arnhem naast het winnen van de bekerfinale ook in de competitie zo hoog mogelijk te eindigen.

"De focus lag eigenlijk vooral op de competitie. In de beker moet je een beetje geluk hebben met de loting en dat hebben we grotendeels gehad, op de wedstrijd tegen Feyenoord (2-0 winst, red.) na. We gaan nu genieten en daarna moeten we ons weer focussen op de wedstrijd tegen PEC Zwolle van zaterdag."

De andere halve finale in de KNVB-beker tussen AZ en SC Cambuur begint donderdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. De finale is op zondag 30 april.

De halve finale in de KNVB-beker tussen AZ en SC Cambuur wordt donderdag live uitgezonden op Veronica en NUsport. De uitzending begint om 20.00 uur.