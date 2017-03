Fraser wil halen van bekerfinale met Vitesse niet te uitbundig vieren

De Arnhemmers wonnen door twee treffers van Lewis Baker met 1-2 op Het Kasteel. Door een eigen doelpunt van captain Guram Kashia werd het nog spannend, maar verder kwam het niet.

"Halve finales zijn er om snel te vergeten", aldus Fraser. "Na afloop van het bekertoernooi geldt alleen de uitslag van de finale. Die moeten we dus winnen. Dan heeft niemand het meer over deze halve finale."

Volgens de 50-jarige coach weten zijn spelers dat ook. "We zijn blij en we gaan het ook zeker vieren. Zonder alcohol overigens, want zaterdag spelen we alweer. Wat dat betreft zijn ze superprofessioneel, hoor. Dat kan ik wel waarderen. In mijn tijd was dat net even wat anders."

Vitesse, de huidige nummer zeven van de Eredivisie, speelt zaterdag uit tegen PEC Zwolle. "De vierde plek is voor de club zó belangrijk. We zitten nog steeds heel dichtbij. Zowel de bekerfinale als de vierde plek is belangrijk voor de uitstraling van de club."

Compliment

Fraser was ook lovend over tegenstander Sparta. Volgens de oud-trainer van ADO Den Haag kwam het vooral door het spel van de thuisploeg dat zijn eigen spelers niet goed in de wedstrijd zaten.

"Het was behoorlijk zwaar en pittig. Ik moet Sparta een compliment maken. Voetballend hebben we te weinig laten zien, maar dat was de verdienste van Sparta. Zij hebben strijd geleverd en daar moesten wij in mee."

"Zeker aan het einde van de wedstrijd vind ik wel dat we uitstekend hebben verdedigd", was hij ook positief over Vitesse. "We hebben echt mentale weerbaarheid getoond."

Voorkeur voor een opponent in de bekerfinale had Fraser niet. "We hebben in de winterstop geoefend tegen Cambuur en dat was heel lastig. Tegen AZ hebben we twee wisselende wedstrijden gespeeld. We gaan morgen trainen, eten en dan met zijn allen AZ-Cambuur op Papendal bekijken."

Pastoor

Collega-trainer Alex Pastoor was vooral lovend over uitblinker Lewis Baker van Vitesse. "Ik neem echt mijn petje voor die jongen af. De klasse druipt van hem af. Hij heeft echt een fabelachtige traptechniek. Verliezen doet altijd pijn, maar hij maakt het nog een beetje draaglijk."

De trainer van Sparta had vrede met de nederlaag, al baalde hij er wel van. "We hebben tot de laatste snik gestreden. Ik heb nu al een kater en daar sta ik morgen ook mee op."

De tweede halve finale tussen AZ en SC Cambuur wordt donderdagavond om 20.45 uur in Alkmaar gespeeld.

Bekijk de uitslagen en het programma in de KNVB-beker