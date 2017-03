Robben bekert simpel verder met Bayern, City rekent af met Huddersfield

Bayern München stond in de Allianz Arena al na een half uur op een 3-0 voorsprong tegen Schalke 04, waar Klaas-Jan Huntelaar de hele wedstrijd op de bank bleef.

Robert Lewandowski tekende al na drie minuten voor de openingstreffer en maakte er na 29 minuten ook 3-0 van. Tussendoor had Thiago al voor de 2-0 gezorgd namens Bayern.

Schalke 04 eindigde de wedstrijd met tien man. Holger Badstuber, die dit seizoen wordt gehuurd van Bayern, kreeg in een tijdsbestek van drie minuten twee gele kaarten en dus rood.

Robben speelde de hele wedstrijd bij Bayern. Franck Ribéry maakte zijn rentree na een maand blessureleed. De aanvaller werd na 67 minuten gewisseld.

Eintracht Frankfurt en Borussia Mönchengladbach schaarden zich ook bij de laatste vier. Sportfreunde Lotte-Borussia Dortmund moet, na de afgelasting van dinsdag, nog worden ingehaald.

Manchester City

In de vijfde ronde van de FA Cup rekende Manchester City af met Huddersfield Town: 5-1. De ploeg van trainer Josep Guardiola had een replay nodig om verder te komen na een doelpuntloos gelijkspel in de eerste wedstrijd.

In de replay kwam Huddersfield Town, uitkomend in het Championship, nog verrassend op voorsprong. Harry Bunn zorgde na zeven minuten voor de openingstreffer in het Etihad Stadium.

In een tijdbestek van zeven minuten bouwde City de achterstand om in een voorsprong. Na een half uur zorgde Leroy Sané voor de gelijkmaker, waarna Sergio Agüero en Pablo Zabaleta de score voor rust nog uitbreidden.

In de tweede helft bouwde City de voorsprong verder uit. Een kwartier voor tijd zorgde Agüero voor de 4-1 en het slotakkoord was voor Kelechi Iheanacho.

Lazio Roma

In de halve finales van het Italiaanse bekertoernooi deelde het Lazio van Stefan de Vrij en Wesley Hoedt woensdagavond de eerste tik uit aan stadgenoot AS Roma. De ploeg van coach Simone Inzaghi zegevierde in de thuiswedstrijd met 2-0.

Sergej Milinkovic-Savic maakte na een halfuur het openingsdoelpunt. Ciro Immobile verdubbelde in de 78e minuut de marge.De Vrij speelde bij Lazio de hele wedstrijd, Hoedt bleef op de bank. In de ploeg van AS Roma maakte Kevin Strootman de negentig minuten vol.

In de andere halve finale won Juventus dinsdagavond op eigen veld de eerste wedstrijd tegen Napoli met 3-1. Ook die return is op 5 april.