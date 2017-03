Vitesse eerste finalist KNVB-beker na zege op Sparta

Lewis Baker was de grote man aan de kant van Vitesse, dat de beker nog nooit won. De middenvelder opende in de dertiende minuut de score en trof een kwartier voor tijd opnieuw doel.

Sparta kwam niet veel later door een eigen doelpunt van Guram Kashia weer terug in de wedstrijd, maar de ploeg van trainer Alex Pastoor wist in de slotfase geen verlenging meer af te dwingen.

De vorige keer dat Vitesse de finale van het bekertoernooi bereikte was in 1990. Destijds was PSV in de eindstrijd met 1-0 te sterk voor de Arnhemmers. Sparta liet de kans liggen om voor de zesde keer aan te treden in de bekerfinale. De Rotterdammers wisten de prijs in 1958, 1962 en 1966 te winnen.

Donderdag wordt de tweede finalist van de KNVB-beker bekend. Viervoudig bekerwinnaar AZ neemt het dan in eigen huis om 20.45 uur op tegen Jupiler League-club SC Cambuur, dat in de vorige ronde verrassend FC Utrecht uitschakelde.

Korte hoek

Na zeven minuten was de eerste mogelijkheid bij Sparta-Vitesse voor de uitploeg. Milot Rashica besloot het eens te proberen van afstand en dwong daarmee Sparta-doelman Roy Kortsmit tot een redding. Niet veel later schoot Spartaan Jerson Cabral net naast na slordig uitverdedigen van de bezoekers.

In de dertiende minuut was het Vitesse dat de leiding nam. Baker haalde buiten het strafschopgebied uit en daarmee verraste de Chelsea-huurling keeper Kortsmit in de korte hoek: 0-1.

In het restant van de eerste helft ging Sparta op jacht naar de gelijkmaker, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van trainer Pastoor niet. Een schot van Denzel Dumfries dat ruim voorlangs ging was eigenlijk het enige wapenfeit.

Namens Vitesse was Ricky van Wolfswinkel nog dicht bij de 0-2. De spits kwam na een goede actie en voorzet van Navarone Foor net tekort om in te koppen.

Pogba

De tweede helft begon levendig. Beide ploegen verstopten zich niet en Sparta ging met invaller Mathias Pogba in de ploeg op zoek naar de 1-1. Na een uur kon doelman Eloy Room ternauwernood redden op een kopbal van Sparta-captain Michel Breuer.

Opportunistisch spel van de thuisploeg leidde ook tot kansen voor Ryan Sanusi en Martin Pusic, maar de grootste kans was twintig minuten voor tijd voor Vitessenaar Rashica. Geheel vrijstaand schoof hij de bal echter naast.

Ondanks de misser van de Kosovaar kwam de tweede Arnhemse treffer er toch. Baker verzilverde opnieuw een schietkans en leek daarmee Vitesse in veilige haven te brengen. Het duel werd een paar minuten later toch weer spannend toen Vitesse-aanvoerder Kashia de bal in eigen doel gleed.

Het aanvallend spelende Sparta ontsnapte aan een derde tegentreffer toen Rashica met een knap schot de paal trof. De thuisploeg zette in de slotminuten alles op alles, maar de zo gehoopte gelijkmaker kwam er niet meer.

