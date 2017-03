Van den Brom vindt dat AZ aan stand verplicht is Cambuur te verslaan

Voetbal Liveblog: Vitesse op 2-1 voorsprong tegen Sparta in halve finale beker Sparta en Vitesse staan tegenover elkaar in de halve eindstrijd van de KNVB-beker. De laatste keer dat Sparta, dat drie keer de beker won (1958, 1962 en 1966), de finale haalde was in 1996 en toen werd er met 5-2 verloren van PSV. De laatste finale van Vitesse was ook tegen PSV. De Arnhemmers gingen in die eindstrijd met 1-0 onderuit. Nog nooit werd de beker gewonnen door Vitesse.