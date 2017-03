Tiental Real morst punten en verliest koppositie aan FC Barcelona

Cristiano Ronaldo voorkwam ternauwernood een nederlaag voor Real Madrid tegen Las Palmas, de huidige nummer dertien in Spanje. De Portugees scoorde in de laatste vier minuten twee keer en werkte zo een 1-3 achterstand weg.

De avond begon nog wel goed voor Real Madrid, dat via Isco na acht minuten op voorsprong kwam in Estadio Santiago Bernabeu. Las Palmas raakte echter niet van slag en tekende twee minuten later de gelijkmaker aan.

Na een goede start van de wedstrijd begon de tweede helft slecht voor Real Madrid, dat twee minuten na rust met tien man verder moest na een rode kaart voor Gareth Bale. De aanvaller kreeg direct rood na het duwen van een tegenstander.

Het werd nog erger voor de thuisploeg toen de scheidsrechter tien minuten later de bal op de stip legde na hands van Sergio Ramos. Aanvoerder Jonathan Viera maakte geen fout en bracht zijn ploeg op een verrassende voorsprong. Drie minuten later was de middenvelder ook betrokken bij de 1-3, die op naam kwam van Kevin-Prince Boateng.

Twee doelpunten van Ronaldo, waarvan de eerste een strafschop, voorkwamen in de slotfase een nederlaag. Door de remise is Real de koppositie wel kwijt aan Barcelona, dat een punt meer heeft. Real heeft wel een duel minder gespeeld.

FC Barcelona

In tegenstelling tot Real Madrid had FC Barcelona bijzonder weinig moeite met de tegenstander. De ploeg van trainer Luis Enrique, die woensdagavond aankondigde na dit seizoen te vertrekken, was in Camp Nou veel te sterk voor Sporting Gijon: 6-1.

FC Barcelona stond al na tien minuten op een comfortabele 2-0 voorsprong. Lionel Messi luisterde zijn vijfhonderdste basisplek voor de Catalanen op met de openingstreffer en niet veel later werkte Juan Rodriguez de bal in eigen doel.

Sporting Gijon zorgde na twintig minuten weliswaar voor de aansluitingstreffer, maar de nummer achttien van de Primera Division kon daar niet lang van genieten. Zes minuten later vergrootte Luis Suarez de marge namelijk weer naar twee: 3-1.

In de tweede helft was het opnieuw Barcelona dat de dienst uitmaakte. Het duel was vier minuten na rust zelfs al beslist nadat Paco Alcacer de vierde treffer binnenwerkte. Neymar benutte na 65 minuten een vrije trap voor de 5-1 en Ivan Rakitic deed vlak voor tijd nog een duit in het zakje: 6-1.

