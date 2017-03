Oranje oefent in mei en juni tegen Marokko en Ivoorkust

Oranje speelt op woensdag 31 mei in Casablanca tegen Marokko. Vier dagen later, op 4 juni, is Ivoorkust de tegenstander in De Kuip in Rotterdam.

De wedstrijden gelden als voorbereiding op het WK-kwalificatieduel met Luxemburg op 7 juni.

"Dit zijn allebei mooie sparring-partners", aldus bondscoach Danny Blind. "Vorige maand heb ik de ploegen nog aan het werk gezien tijdens de Afrika Cup."

"Titelverdediger Ivoorkust stelde daar wel enigszins teleur. Zij werden al in de groepsfase uitgeschakeld door nota bene Marokko. Een wedstrijd tussen Marokko en Nederland is sowieso speciaal, omdat we daar vast spelers gaan terugzien die we kennen uit de Eredivisie", zei Blind.

Bagage

Oranje speelde in mei 2014 voor het laatst tegen een Afrikaanse tegenstander. Toen werd Ghana met 1-0 verslagen.

Blind: "Het is voor een jonge spelersgroep waardevol dat we kunnen oefenen tegen een tegenstander van een ander continent. En met een mogelijk WK in aantocht is dat mooie bagage."

De laatste keer dat Nederland tegen Marokko speelde was in april 1999. Oranje ging toen in Arnhem met 1-2 onderuit.

De enige interland tussen Nederland en Ivoorkust tot nu toe was op het WK van 2006 in Duitsland. Nederland won toen met 2-1 dankzij treffers van Robin van Persie en Ruud van Nisterlrooij.

De eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal is het WK-kwalificatieduel met Bulgarije in Sofia op 25 maart.