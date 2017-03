Voetbal

Voetbal Vooruitblik Eredivisie: Feyenoord jaagt in burenruzie op primeur Dankzij tien overwinningen op rij ligt Feyenoord nog altijd vol op koers voor het eerste landskampioenschap sinds 1999. De koploper hoeft komende zondag niet ver te reizen, want tegenstander is buurman Sparta op het Kasteel. Dat en meer lees je in de vooruitblik op de 25e speelronde in de Eredivisie.