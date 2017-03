Verrassende basisspeler Moses verlengt contract bij Chelsea

"Ik ben ontzettend blij dat ik hier nog een paar jaar kan blijven", aldus Moses, die nu tot medio 2021 vastligt op Stamford Bridge, op de site van Chelsea.

De vleugelspeler maakte in de zomer van 2013 de overstap van Wigan Athletic naar de 'Blues', maar in zijn eerste vier seizoenen kon hij geen vaste plek in het elftal veroveren in Londen. Hij werd daarom verhuurd aan Liverpool, Stoke City en West Ham United.

Deze jaargang staat Moses sinds 1 oktober in elke Premier League-wedstrijd in de basis. Hij profiteert van het 3-4-3-systeem dat manager Antonio Conte op die dag tegen Hull City introduceerde en waarmee Chelsea sindsdien zeer succesvol is.

Moses, die de rechtermiddenvelder is in de vaste opstelling van Conte, staat dit seizoen op drie goals en twee assists in de competitie.

Verheugd

"We zijn zeer verheugd dat Victor ervoor gekozen heeft om zijn contract bij ons te verlengen", reageert technisch directeur Michael Emenalo.

"Hij draait een fantastisch seizoen en is onder Conte uitgegroeid tot een belangrijke speler in de selectie."

Chelsea heeft in de Premier League met nog twaalf wedstrijden te gaan een voorsprong van tien punten op nummer twee Tottenham Hotspur. De koploper gaat maandag op bezoek bij stadgenoot West Ham United.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Premier League