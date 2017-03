Cercle Brugge accepteert overnamebod AS Monaco

Monaco neemt de meerderheid van de aandelen over, zo meldt Cercle woensdag op site van club.

"We wensen te benadrukken dat de gemaakte afspraken het toekomstig voortbestaan van Cercle Brugge als een professionele voetbalvereniging zonder meer garanderen", aldus de Belgische club in een verklaring.

"Bovendien hebben zowel Cercle als Monaco de gedeelde ambitie om van Cercle Brugge zo snel als mogelijk weer een stabiele voetbalploeg in de Pro League 1A competitie te maken.''

Cercle speelt sinds 2015 in de Eerste Klasse B, het tweede niveau in België. De Bruggelingen beëindigden afgelopen weekend de reguliere competitie op de zesde plaats en spelen binnenkort play-offs om een verder verblijf in het profvoetbal af te dwingen.

AS Monaco is de huidige koploper in de Ligue 1. De Fransen spelen over twee weken de return in de Champions League tegen Manchester City.

De eerste wedstrijd eindigde in 5-3 in het voordeel van de Engelsen.