Bierhoff steunt plan Van Basten voor afschaffing buitenspel

In een interview met Bild zegt de huidige teammanager van het Duitse elftal woensdag dat hij na een gesprek met FIFA-official Van Basten ervan overtuigd is dat het voetbal zonder buitenspel aantrekkelijker wordt.



"Marco heeft me zijn logica uitgelegd, die kon ik in de kern wel begrijpen", zegt de voormalig aanvaller van onder meer AC Milan en 'Die Mannschaft'. "Als spits zou ik altijd dankbaar zijn voor de afschaffing van de buitenspelregel."



Bierhoff vergelijkt het voetbal met handbal, door de vele verdedigende spelers in en rond het strafschopgebied. "Waarom zou de afschaffing van buitenspel het voetbal niet aantrekkelijker maken?", aldus de Europees kampioen van 1996. "Misschien moeten we een testperiode invoeren."

FIFA

Van Basten is sinds het najaar van 2016 werkzaam bij de FIFA als 'Chief Officer for Technical Development', waar hij nadenkt over technische ontwikkelingen in de sport. Afschaffing van buitenspel is een van zijn voornaamste proefballonnen.

Eerder riepen de ideeën van Van Basten juist weerstand op, onder anderen bij topcoaches Jürgen Klopp en Arsène Wenger. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin noemde de plannen van de Nederlander zelfs "een grap".