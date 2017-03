Chinese clubs geven 392 miljoen euro uit aan transfers

Nergens werd de afgelopen maanden meer geld uitgegeven aan transfers dan in China. De clubs uit de Engelse Premier League spendeerden samen 259 miljoen euro op de transfermarkt. Ook in de Franse (157 miljoen) en Duitse (102 miljoen) en Italiaanse competitie (97 miljoen) werd beduidend minder uitgegeven.

In Spanje bedroeg het totaal aantal transfersommen slechts 24 miljoen euro. Clubs uit de tweede divisie in China gaven met 46 miljoen euro zelfs meer uit.

De clubs uit de Eredivisie gaven deze winter slechts 14 miljoen uit. Met de tranfser van David Neres naar Ajax alleen al was 12 miljoen gemoeid. In Nederland sloot de transfermarkt net als in veel andere Europese landen al op 31 januari.

Soriano

Red Bull Salzburg-spits Jonathan Soriano was dinsdag een van de laatste spelers die naar China vertrok. BJ Sinobo Guoan betaalde 10 miljoen euro voor de 31-jarige Spanjaard.

Eerder deze winter vertrokken onder anderen Chelsea-middenvelder Oscar (60 miljoen), Watford-spits Odion Ighalo (23 miljoen), Boca Juniors-aanvaller Carlos Tevez (10 miljoen) en Ajax-middenvelder Nemanja Gudelj (5,5 miljoen) naar China.

Sinds president Xi Jinping begin 2016 verkondigde dat China ook op voetbalgebied een grootmacht moet worden is geld geen probleem meer. Miljardairs en bedrijven investeren in de eigen competitie, maar het uiteindelijke doel van de president is de wereldtitel in 2030.

In 2016 gaven de Chinese clubs nog 420 miljoen euro uit op de transfermarkt.